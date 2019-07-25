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Hakan Atilla'nın uçaktaki fotoğrafının hikayesi

ABD’deki İran yaptırımları davasında 32 ay hapse mahkum edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın uçakta çekilen fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı.

İHA | 25.07.2019 - 09:19..
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Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tahliye sonrası Türkiye’ye dönüş yaptı.

Türkiye dönüşü ilk olarak uçakta çekilen fotoğrafla öğrendi.

O fotoğrafta bulunan ve ABD’de yaşayan New York Giresunlular Derneği Başkanı Savaş Şahin, çekilen o kare ve sonrasında yaşanan konuşmaları anlatarak, Hakan Atilla ile ABD’de yaşayan Türkler olarak gurur duyduklarını söyledi.

"YOLCULUK BOYUNCA RAHATTI"

Atilla’nın ABD’de uçağa Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş’ın nezaretinde bindiğini belirten Şahin, “Kendisini uçakta gördüm ve merhabalaştık uçakta uzun bir yolculuk yaptık yolculuk boyunca da rahattı. Uçak indiğinde Hakan bey ile konuşma fırsatımız oldu. Kendisine ana vatana döndüğü için gurur duyduğumuzu, Türkiye’nin arkasında dimdik durduğunu söyledim.” dedi.

Hakan Atilla'nın uçaktaki fotoğrafının hikayesi

"TANIYANLAR İLGİ GÖSTERDİ"

Hakan Atilla’nın konuşma sırasında kendisine, ”Uzun bir süreden sonra vatanına kavuşan bir insan ne kadar mutluysa, o kadar mutluyum.” dediğini dile getiren Şahin, ”Uçaktaki yolcuların çoğu bilmiyordu ama tanıyanlar ilgi gösterdiler. Yanında ise güvenliği sağlayanlar ile Halk Bankası'ndan yetkili vardı.” ifadelerini kullandı.

32 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD’deki İran yaptırımları davasında 32 ay hapse mahkum edildikten sonra cezasını tamamlayarak, 19 Temmuz’da tahliye edildi. Atilla, sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison’a sevk edilmişti.

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