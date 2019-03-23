Hakan Sabancı gönlünü Ece Begüm Yücetan'a kaptırdı

İş hayatından çok aşk hayatıyla manşetleri süsleyen Hakan Sabancı, şimdilerde Ece Begüm Yücetan ile anılıyor.

Survivor yarışması ile ünlenen Ece Begüm Yücetan'ın, Hakan Sabancı ile arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı söylentiler arasında.

BİRLİKTE EĞLENİRKEN GÖRÜLDÜLER

Önceki gün Hakan Sabancı ve Ece Begüm Yücetan, Boğaz hattındaki bir mekanda baş başa eğlenirken görüldü. Hadise, Merve Boluğur ve İtalyan model Laura Molina gibi sayısız güzelle yaşadığı aşklarla gündeme gelen iş insanı Hakan Sabancı, Ece Begüm Yücetan ile bir aydır birlikte.

BEGÜM YALANLADI

Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı dedikodularına karışan Yücetan, “Hakan benim çok uzun zamandır tanıdığım bir arkadaşım. Üst üstte denk geldik bir yerlerde, birileri de öyle dedikodular çıkarmış. Ama öyle bir şey yok.” diyerek çıkan haberleri yalanladı. Hakan Sabancı ise henüz bir açıklamada bulunmadı.