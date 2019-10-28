Hakan Sabancı kız arkadaşını unuttu

Bebek'teki bir gece kulübünde eğlenen Hakan Sabancı ve arkadaşları, mekan çıkışı görüntülendi.
Arkadaşlarıyla birlikte aracına giden Sabancı, muhabirleri görünce panikledi.
Mekanın önünden hızla ayrılmak isteyen Sabancı ve arkadaşları, içeriden birlikte çıktıkları kadını arabaya almayı unuttu.
ÇEVREDEKİLER UYARDI
Çevredekilerin aracın içindekileri uyarmasıyla hareket halindeki araç durdu ve kadını almak için geri geldi. Araca binmeye çalışan kadın kapıyı açamayınca, aracın içindekileri arayarak kapıyı açtırdı.
Hakan Sabancı, mekan çıkışı kız arkadaşını unuttu