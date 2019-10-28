taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.744
Euro
6.3707
Altın
1506.03
Borsa
100212.9
Gram Altın
278.107
Bitcoin
53707.77

Hakan Sabancı kız arkadaşını unuttu

Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı, bu kez de kız arkadaşını unutmasıyla gündeme geldi.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 11:23..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Hakan Sabancı kız arkadaşını unuttu

Bebek'teki bir gece kulübünde eğlenen Hakan Sabancı ve arkadaşları, mekan çıkışı görüntülendi.

Arkadaşlarıyla birlikte aracına giden Sabancı, muhabirleri görünce panikledi.

Mekanın önünden hızla ayrılmak isteyen Sabancı ve arkadaşları, içeriden birlikte çıktıkları kadını arabaya almayı unuttu.

Hakan Sabancı kız arkadaşını unuttu

ÇEVREDEKİLER UYARDI

Çevredekilerin aracın içindekileri uyarmasıyla hareket halindeki araç durdu ve kadını almak için geri geldi. Araca binmeye çalışan kadın kapıyı açamayınca, aracın içindekileri arayarak kapıyı açtırdı.

Hakan Sabancı, mekan çıkışı kız arkadaşını unuttu

Hakan Sabancı kız arkadaşını unuttu

Hakan Sabancı kız arkadaşını unuttu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tarkan ikinci kez baba oluyor
Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu ikinci bebeğine hamile...
Ebru Yaşar: Demet Akalın bana hediye almasın
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin'in bir hediye yüzünden birbirlerine girmeleri hakkında konuştu.
Süreyya Yalçın'dan eşine altın akrep pasta
Sürpriz doğum günü partisi düzenleyen Yalçın, eşini öpücüklere boğdu.
Gülben Ergen bir kez daha anne olmak istiyor
Üç çocuk sahibi Gülben Ergen, yeniden anne olabileceğinin sinyalini verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

171
Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

303
Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

88
Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

103
Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici bir akşam

Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici bir akşam

43
ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

94
Bodrum'daki kaçak yapılardaki yıkım devam ediyor

Bodrum'daki kaçak yapılardaki yıkım devam ediyor

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir