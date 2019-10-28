Tarkan ikinci kez baba oluyor

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin'in bir hediye yüzünden birbirlerine girmeleri hakkında konuştu.

Ebru Yaşar: Demet Akalın bana hediye almasın

Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı deplasmanda 10 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı takım son galibiyetini 4 Ocak 2015'te siyah-beyazlılara karşı aldı.

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Hakan Sabancı kız arkadaşını unuttu

Sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı, bu kez de kız arkadaşını unutmasıyla gündeme geldi.