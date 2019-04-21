Hakan Sabancı, Serenay Aktaş'la romantik yemekte

Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra adı birçok güzelle anılan Hakan Sabancı'nın aşk trafiği karıştı. Aşk yaşamaya başladığı Dila Tarkan'la New York ve ardından Coachella festivali'ne giden Sabancı, Türkiye'ye döndü.

Türkiye'ye dönmesinin ardından da ayağının tozuyla bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Serenay Aktaş'la bir mekanda baş başa yemek yedi.

FLAŞLAR PATLAYINCA PANİKLEDİLER

Karaköy'deki Lüsyen adlı mekanda objektife yakalanan işadamının yanında, Aralık 2018'de adının aşk dedikodularına karıştığı oyuncu Serenay Aktaş vardı. 4 saat boyunca baş başa oturan ikili, flaşların patlamasıyla panikledi. Keyifleri kaçan Sabancı ile Aktaş, hızla mekanın iç kısmına geçti.

KAÇIŞ TAKTİĞİ YAPTILAR

Müzik eşliğinde romantik anlar yaşayan ikili, çıkışta birlikte görüntü vermemek için ise taktik uyguladı. Sabancı, VIP minibüsü kapıya yanaştığı sırada mekandan çıkış yaptı. Hakan Sabancı, Serenay Aktaş'la ilgili aşk sorusuna, "Her şey gördüğünüz gibi. Güzel bir karar aldık. Daha sonra uzun uzun konuşalım" dedi. Genç playboy, gazetecileri oyalarken Aktaş, arka kapıya yanaşan taksiyle kaçtı.

Aktaş, Aralık 2018'de Beşiktaş-Galatasaray derbisini izlediği Sabancı ile çıkan aşk dedikodusu için "Arkadaşız ve futbol konuşuyoruz" demişti.