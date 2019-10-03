Hakan Sabancı şimdi de Serenay Aktaş'la takılıyor

Hakan Sabancı ile Zorlu PSM'den çıkan Serenay Aktaş objektifleri fark edince yüzünü çevirdi.

"AŞK YOK"

Flaşlar patlayınca özellikle Serenay Aktaş telaşlandı ve yüzünü sakladı, Hakan Sabancı’nın yanından ayrılmaya çalıştı. Sonra da “Bugün benim doğum günüm. Biz sadece arkadaşız” dedi . Hakan Sabancı da “Serenay ile aramızda aşk yok” diye konuştu.

LOCAYA GÖTÜRMÜŞTÜ

Hakan Sabancı sıkı Galatasaraylı Serenay Aktaş’ı Aralık 2018’de Beşiktaş Vodane Park’taki localarında ağırlayınca aralarında aşk dedikosu çıkmıştı.