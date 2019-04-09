Hakan Sabancı ve Dila Tarkan aşk yaşıyor

Sabancı ailesinin veliahtlarından Hakan Sabancı, Şeyma Subaşı'nın en yakın arkadaşlarından Dila Tarkan ile birlikte.

İkili New York'ta tatil yapıyor.

Dila Tarkan, kardeşi ve Şeyma Subaşı ile New York'a giderken, orada dinlenmeye çekilen Sabancı ile bir araya geldi.

AYNI KARE ELE VERDİ

Birliktelik, aynı karenin sosyal medyadan paylaşılmasıyla ortaya çıktı. New York'taki The Vessel adlı yapıyı ziyarete giden Tarkan ve Sabancı, aynı saatte aynı mekanda yer aldıklarını da bir nevi takipçileriyle paylaşmış oldu.

Uzun süredir yalnız olduğu konuşulan Sabancı'nın, nişanlısından ayrılan Dila Tarkan ile evlilik yolunda ilerleyeceği de yine konuşulanlar arasında.

Çift, yakın zamanda ilişkilerini açıklamayı da planlıyor.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN EN YAKIN ARKADAŞI

Öte yandan Dila Tarkan, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın da en yakın arkadaşı. Birlikte sık sık tatile giden ikilinin, arasından su sızmıyor. Subaşı ve Tarkan, ilişkileri konusunda da birbirlerinden tavsiye alıyor.