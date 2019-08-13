Hakan Yıldırım, sevilen kitabı Kağan’ın Günlüğü’nü anlatıyor

Türkçe Öğretmeni Hakan Yıldırım, çocuklarından ve öğrencilerinden aldığı ilhamla yazdığı “Kağan’ın Günlüğü – Bizim Çocuklar”ı yazdı. Yazarlığa daha önceleri adım atan Hakan Bey, yazar kimliğini çocuk kitapları konusunda geliştirmeye kararlı. Güzel övgüler alan Kağan’ın Günlüğü’nü şimdi Hakan Bey’den dinleyelim…

KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

- Hakan Yıldırım kimdir? Bize biraz kendinizden, çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Ben, 1981 yılında Gaziantep’in, İslâhiye ilçesinde dünyaya geldim. İlkokul, ortaokul ve liseyi de burada okudum. 1999 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünü kazandım. Bugüne kadar çeşitli gazete ve dergilerde şiirlerim, öykülerim, yazılarım yayımlandı. Şu an İslâhiye’de Türkçe öğretmeni olarak çalışmaktayım. Evli ve iki çocuk babasıyım.

-Yazmaya nasıl ve ne zaman başladınız?

Türkçe Öğretmenliği Bölümü okumam dolayısıyla hep şiirle, yazıyla iç içe ortamlarda bulundum. Üniversite yıllarımda daha çok deneme ve öykü tarzında yazılar kaleme aldım. Bu türlerde açılan yarışmalarda çeşitli derecelerim oldu. Yine şiirle tanışmam da bu yıllara rastlar; ama şiir yazmaya eşimi tanıdıktan sonra başladım.

- En çok hangi yazarlar, şairler etkiledi sizi?

Ortaokul yıllarımdayken ders kitabında karşılaştığım bir metin, yazı hayatımın temellerini attı diyebilirim. Bu metin Sait Faik Abasıyanık’ın “Karanfiller ve Domates Suyu” adlı eseriydi. Oradaki betimlemeler çok dikkatimi çekmişti ve eserin kahramanı Kör Mustafa’nın azmi yoluma ışık tuttu.

- Sait Faik ile başlamışsınız. Başka kimler var?

Bunun dışında okuduğum yazarlar arasında Cengiz Aytmatov, Reşat Nuri Güntekin, Mustafa Necati Sepetçioğlu gibi değerli yazarları sayabilirim.

Şairlere gelecek olursak Orhan Veli, Bahaettin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek hayatıma yön veren şairler arasında. En çok okuduğum şairler ise, değerli arkadaşlarım Kenan Çarboğa ve Serdar Çakıroğlu.

ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUM, ÖZELLİKLE DE KIYIDA KÖŞEDE KALMIŞ ÇOCUKLARI

- Peki ya çocuk kitabı yazma fikri nasıl doğdu? Öğretmenliğin katkısı var sanırım? Kağan’ın Günlüğü nasıl çıktı ortaya?

Bir eğitimci olmam nedeniyle sürekli öğrencilerle beraberiz. Bu bizim için inanılmaz bir fırsat. Çünkü onlarla vakit geçirmek, onları daha yakından tanımamızı sağlıyor. Öğrencilerimizin neleri daha çok sevdiklerini daha iyi kavrıyoruz. Onlar açısından risk oluşturan unsurları herkesten önce biz görüyoruz. Onların severek okumasını istiyoruz. Bu, bizi yazmaya itti. Birçok kitapta olumsuz olaylar ve ifadeler görmek de bizi tetikledi aslında. Bu sebeple onların seveceği, onlara bir şeyler katan öyküler kaleme alma ihtiyacı duydum. Bir arkadaşım ve bir dergi de buna vesile oldu. Kağan’ın Günlüğü de bu sebeple ve böylece ortaya çıktı.

- Bundan böyle de çocuk kitapları yazmaya devam mı edeceksiniz?

Şimdilik gönlümden geçen bu. Çocukları çok seviyorum, özellikle de kıyıda köşede kalmış çocukları... Onların her biri bir mücevher değerinde ve onlar bizim kıymetlilerimiz. Onları mutlu etmek, beni de mutlu ediyor. Bu nedenle bu alanda ilerlemek istiyorum. Buradan size de bir sır vereyim; bu kitabın devamı gelecek, hem de daha heyecanlı ve maceralarla dolu bir şekilde.

- “Kağan’ın Günlüğü – Bizim Çocuklar”dan şöyle bir kısaca bahsedelim mi önce?

Eserimizin kahramanı olan Kağan, on bir yaşında bir çocuk. Ailesiyle birçok değerin kaybolmaya yüz tuttuğu bir büyük şehirde yaşıyor. Öğretmen olan babasının tayininin memleketlerine çıkması üzerine bir kasabaya taşınıyorlar. Kağan, burada gerçek ve samimi bir yaşamla karşılaşıyor. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, arkadaşlığı burada tadıyor. Birbirinden kıymetli ve eğlenceli arkadaşlarla tanışan Kağan, hayatına yeni bir yön veriyor.

ÇOCUKLARIMIZ BU KİTAPTA KENDİNİ BULACAK

- Pek çok duyguyu, davranışı da bölüm bölüm hikâyelerle anlatıyorsunuz: Paylaşmak, Akıl Yürütmek, Tembellik, Pişmanlık… Çocukları hikâyeler üzerinden yönlendiriyorsunuz bir nevi?

Bir eğitimci olarak görevimizden biri de toplumumuzun değerlerini öğrencilerimize, gelecek nesillere anlatmaktır. Bizi birbirimize bağlayan ve bizi güçlü kılan bu değerler gelecek nesillere aktarıldıkça daha güçlü bir toplum olduğumuzu göreceğiz.

- Kağan’ın Günlüğü’nün diğer kitaplardan farkı ne?

Şu an kitapçılar; bizim kültürümüzden uzak, değerlerimize yabancı eserlerle dolu. Bence Kağan’ın Günlüğü Bizim Çocuklar bu değerler vasıtasıyla diğerlerinden ayrılıyor. Özümüze dönmek için bu eseri okumak bir fırsat.

- Kitabınız “Günlüğümle Tanışıyorum” ile başlıyor, “Karne Günü” ile bitiyor. Bu, bir çocuğun bir eğitim öğretim dönemi sürecinde yaşadıklarının hikâyesi aslında değil mi?

Evet, böyle de diyebiliriz. Bir ortaokul öğrencisinin hayatında ne varsa, bu kitapta da var. Mahalle arkadaşlığı, okul hayatı, aile hayatı… Bence çocuklarımız bu kitapta kendini bulacak.

KAĞAN VE KEREM, BENİM OĞULLARIM

- Siz de günlük yazar mıydınız çocukken?

Maalesef benim hiç günlüğüm olmadı ve birçok öğrencimizin de yok. Çünkü birçok öğrenci günlüğün nasıl tutulacağını da tam olarak bilmiyor aslında. Öğrencilerimizin tuttuğu günlükler “Sabah kalktım, yüzümü yıkadım, dişimi fırçaladım…” gibi ifadelerden ibaret. Bu kitapla öğrencilerimizin nasıl günlük tutmaları gerektiğini de öğrenmesini sağlamış olacağız.

- Evde çocuklarınız, okulda öğrencileriniz babalarının/öğretmenlerinin bir yazar oluşunuzu nasıl karşılıyor?

En çok da öğrencilerim, çocuklarım ve yeğenlerim sevindi bu işe. Çünkü eserin kahramanları kendileri. Kağan ve Kerem benim oğullarım. Diğer karakterlerin birçoğu da gerçek hayattaki karakterler. Olayların da çoğunluğu benim, öğrencilerimin ve çocuklarımın yaşadığı olaylardan hareketle kaleme alındı. Bu nedenle herkes mutlu! İyi ki yazmışım bu eseri.

- Kitabı beğendiler mi?

Evet, herkes beğendi. İnanın kitabı okuyan herkes mutlu oluyor. Çünkü gerçek yaşamın içinde yer alan hikâyelerden oluşuyor. Şimdiye kadar hep olumlu eleştiriler aldım.

“KİTAP ÇOCUK AKICI VE EĞLENCELİ. BİR SOLUKTA OKUDUK.”

- Kaç yaşa hitap ediyor Kağan’ın Günlüğü? Ebeveynlerin yorumu ne oluyor? Onlar da beğendi mi?

Kitabımız 9 yaşından itibaren herkesin okuyabileceği bir kitap ama asıl hedef kitlem 10-12 yaş grubu. En çok aldığım yorum: “Kitap çok akıcı ve eğlenceli. Bir solukta okuduk.” Bu herkes için geçerli; küçükler eğlenerek okuyor, büyükler de en çok şu ifadeyi kullanıyor: “Beni çocukluğuma götürdünüz, bana çok iyi geldi.”

- Çocuklarınıza, öğrencilerinize kitap okumayı aşılama konusunda ne gibi yaklaşımlarda bulunuyorsunuz?

Öncelikle onların seveceği türden eserlerden başlıyorum. Yaş seviyelerine uygun ve eğlenceli kitaplar, onlara kitapları daha çok sevdiriyor. Her şeyden önce okumadığım eseri onlara önermiyorum. Bunun da yeterli olmadığı durumlarda kendim yazıp onlara okuyorum, okutuyorum. İşte “Kağan’ın Günlüğü Bizim Çocuklar” da böyle bir durumun ürünü.

Damla Karakuş: Teşekkür ederim.

Hakan Yıldırım: Bu güzel röportajınız ve bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımla…

Kağan'ın Günlüğü - Bizim Çocuklar

Hakan Yıldırım

Parana Yay.

S.: 80

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Damla Karakuş

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