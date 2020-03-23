taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5581
Euro
7.0333
Altın
1496.99
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.128
Bitcoin
39926

Hakari'de 11 metrelik karla mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Mergezer Yaylası'nın yolunun açılması için karla mücadele sürüyor.

İHA | 23.03.2020 - 05:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yüksekova ilçesinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesi Mergezer Yaylası yolundaki karla mücadele çalışmaları 12'nci gününe girdi.

Hakari'de 11 metrelik karla mücadele

11 METRE KALINLIĞINDAKİ KAR TEMİZLENİYOR

Üs bölge yolunda kardan oluşan tüneller ve 11 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolu eskavatör yardımıyla açıyor.

Hakari'de 11 metrelik karla mücadele

ÇALIŞMALAR 12 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Yaklaşık 12 gündür süren çalışmanın halen devam ettiğini ifade eden İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, Mart ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirttiler.

Hakari'de 11 metrelik karla mücadele

İlginizi Çekebilir
Koronavirüse karşı minarelerden dua sesleri yükselecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua sesleri yükseleceğini açıkladı.
Karantina süresine uymayan 2 kişiye ev hapsi
Karabük’te yurt dışından gelen 2 vatandaşın karantina süresine uymadığının anlaşılması üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı dava sonucunda 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek
Hazine taşınmazları üzerindeki yerlerden kira alınmayacak
Kurum, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira alınmayacağını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
233
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
188
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
52
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
26
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
26
Karantina süresine uymayan 2 kişiye ev hapsi
Karantina süresine uymayan 2 kişiye ev hapsi
23
Rus doktorlar: Koronavirüsle ilgili gerçekler saklanıyor
Rus doktorlar: Koronavirüsle ilgili gerçekler saklanıyor
8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir