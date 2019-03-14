Sökespor Salonu'nda U12 kategorisindeki basketbol maçında başhakem olarak görev alan Ahmet Ala, maça son dakikalarında ara verilmesi üzerine aynı maçta masa hakemi olarak görev yapan kız arkadaşı Pelin Çelik'in yanına gitti.

"ORİJİNAL BİR ŞEY OLSUN İSTEDİM"

Burada mikrofonu eline alan Ala, cebinden çıkardığı yüzüğü kız arkadaşına uzatarak evlilik teklifinde bulundu. Çelik'in "Evet" cevabı verdiği teklife, seyirciler de alkışlayarak destek verdi. Aynı zamanda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Ala, "Orijinal bir şey olsun istedim. Sıradan bir akşam yemeğinde evlilik teklifi yapmak istemedim. Zaten rüyasında maçta evlenme teklifi ettiğimi gördüğünü söylemişti. Rüyasını gerçekleştirmek istedim. Söke’de aynı maça denk geldik. Maçın bitmesine iki dakika kala da evlenme teklif ettim." dedi.

Basketbol maçında hakemden hakeme evlilik teklifi VİDEO





Çelik ise tarif edemeyeceği kadar mutlu olduğunu belirterek, beklemediği bir anda teklifin yapıldığı için çok şaşırdığını söyledi.