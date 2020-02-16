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Hakim karşısına çıkan katilin savunması şaşırttı

Bursa'da sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacıyı çıkan kavgada başına soba kapağıyla vurup öldüren zanlı, "Bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim." dedi.

İHA | 16.02.2020 - 11:19..
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2018 yılının mart ayında Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir lokantada garsonluk yapan 50 yaşındaki İmam Alp, arkadaşıyla birlikte kirada oturdukları evde bulunan kömür sobasını satmaya karar verdi.

Alp, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan‘ı, sobaya bakması için eve çağırdı.

CİNAYETTEN SONRA KAHVEYE GİDİP, ÇAY İÇTİ

Soba için 50 liraya anlaşan ikili arasında tartışma çıktı, kavganın büyümesi üzerine İmam Alp’ın defalarca kafasına soba kapağıyla vurduğu 34 yaşındaki Erdem Dalhan olay yerinde öldü. Cinayetten sonra kahveye giderek çay içen İmam Alp, eve gelip cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Alp hakkında Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşması görüldü.

Hakim karşısına çıkan katilin savunması şaşırttı

"CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ VERDİĞİNİ HİSSETTİM"

Son sözü sorulan İmam Alp, şunları söyledi:

"Bana 'Ağabey nerelisin, yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin, bu evde bekar mı yaşıyorsun?' diye sorular sordu. Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim. Bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. Yüzüme bakınca, soba kapağını üzerine attım. Merdivenden yuvarlandı. Birbirimizin üzerine çullandık. Başını defalarca duvara çarptım. Ölümüne neden olduğumdan dolayı pişmanım."

Hakim karşısına çıkan katilin savunması şaşırttı


AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI YEDİ

Mahkeme heyeti, Erdem Dalhan’ın kamyonetini, telefonunu ve parasını da gasp eden İmam Alp’e ‘kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘yağma’ suçundan da 12 yıl hapis cezası verdi.

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