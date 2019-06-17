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Sinop'ta araç takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı.

İHA | 17.06.2019 - 13:50..
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, Recep Yanık’ın kullandığı 34 DJ 2032 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hâkimiyetinin kaybedip, kontrolden çıkarak takla attı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada Muhammet Hamza Yanık (2) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Recep Yanık, Sebahat Yanık, Semih Cemil Yanık, Enes Yiğit Hayta ve Melih Yanık yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin İstanbul’da defnedileceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sinop'ta araç takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

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