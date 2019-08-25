Hakkari, Siirt ve Tunceli'de terör operasyonları

Kıran Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, devam eden hava destekli terör operasyonlarda 5 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki ortak operasyonlarının sürdüğü kaydedilirken, Kıran Operasyonu kapsamında Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

SİİRT'TE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Siirt'in Baykan ilçe kırsalı ile Tunceli'nin merkez ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TUNCELİ'DE 1 TERÖRİST

Öte yandan, Tunceli merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.