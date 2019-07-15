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Hakkari şehidi Ankara'da toprağa verildi

PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur, vasiyeti üzerine şehit olan bir başka arkadaşının yanına defnedildi.

DHA | 15.07.2019 - 15:02..
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Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonu sırasında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.

Hakkari şehidi Ankara'da toprağa verildi

PROTOKOL ÜYELERİ YALNIZ BIRAKMADI

Törene; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

EŞİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Törende, şehidin 1 aylık eşi Halime, annesi Züleyha, babası Mehmet Tokur ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

Hakkari şehidi Ankara'da toprağa verildi

EŞİ VE ANNESİ, ASKER SELAMI İLE UĞURLADI

Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına götürüldü. Şehidin annesi Züleyha Tokur, top arabasının arkasında yürürken asker selamı verdi. Top arabasıyla caminin bahçesinden çıkarılan cenaze, daha sonra cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin eşi Halime de anne Züleyha Tokur ile birlikte selam durdu.

Hakkari şehidi Ankara'da toprağa verildi


SİLAH ARKADAŞININ YANINA DEFNEDİLDİ

Şehidin cenazesi vasiyeti üzerine, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör operasyonları sırasında yaralanan ve 17 Şubat 2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede şehit düşen silah arkadaşı Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in Etimesgut'taki Elvankent Mezarlığı'nda bulunan kabrinin yanına defnedildi.

Hakkari şehidi Ankara'da toprağa verildi


Şehit Cengiz Tokur'un, eşi Halime Tokur ile geçen ay evlendiği belirtildi.

Hakkari şehidi Ankara'da toprağa verildi


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