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Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'daki şehit cenazesinde güvenlik gerekçesiyle protokol uygulanması, vatandaşları cenazeden oldukça uzakta bıraktı.

AA | 21.10.2019 - 14:22..
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Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

20 yaşındaki şehit Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerce Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp, Narmanlı Camisi'ne getirilerek katafalka konuldu. Burada öğle vakti düzenlenen törende, şehidin öz geçmişi okundu.

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

TEKBİRLER EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin katafalktan askeri tören mangasınca alınan naaşı, tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada bazı vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı. Bekar olan Eşkioğlu'nun cenazesi, daha sonra götürüldüğü Altıntepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde toprağa verildi.

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

PROTOKOL İÇİN OLUŞTURULAN GÜVENLİK AĞI

Hakkari şehidinin törenine yüzlerce kişi katılırken, oluşturulan güvenlik ağı vatandaşları cenazeden uzak tuttu.

"ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMIYOR"

Öte yandan, camideki tören sırasında şehit ailesinin yanına gelerek onları teskin eden 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, "Şehitlerin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak. Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız." dedi.

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

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