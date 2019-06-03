Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırında bulunan Batıntepe üs bölgesinde, şehit Zekeriya Zencirli'nin silah arkadaşı tarafından çekilen videoda, gidecekleri operasyonu anlatımı ise şöyle:

"BİZLER BUNUN İÇİN EĞİTİLDİK"

"Hayatlarımızdan bile vazgeçtik. Bak kardeşim, bizler bunun için eğitildik, bunun için buraya gönderildik. Gidip icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek."

Aslen Kırşehirli olan şehit Zencirli, ailenin 5 çocuğundan biri ve annesiyle ikamet ediyordu.

Hakkari şehidinin son görüntüsü VİDEO