Hakkari şehitlerine veda töreni

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu.

SABAHA KADAR SÜREN ÇATIŞMADA 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerler için tören yapıldı.

Çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.