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Hakkari şehitlerine veda töreni

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan 4 askerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

AA | 20.04.2019 - 15:37..
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Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu.

SABAHA KADAR SÜREN ÇATIŞMADA 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerler için tören yapıldı.

Çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket Çetin ve Yener Kırıkcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Hakkari şehitlerine veda töreni

"ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI"

Okunan özgeçmişlerde şu ifadelere yer verildi:

"Sözde Zap terörist kampına sıfır noktasında bulunan Irak sınırındaki Seriberi Üs Bölgesi'nde çıkan çatışmada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bulunan unsurlarımız tarafından çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirilmiş ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayarak intikamları alınmıştır."

Duanın ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulanslara konuldu.

Hakkari şehitlerine veda töreni

NAAŞLAR MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Şehit Çiyapul'un cenazesi memleketi Iğdır'a, şehit Şahin'in cenazesi Giresun'a, şehit Çetin'in cenazesi Kırıkkale'ye, şehit Kırıkcı'nın cenazesi ise Ankara'ya uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Törene Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savcı Mine Çağlı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Hakkari şehitlerine veda töreni

Hakkari şehitlerine veda töreni

Hakkari şehitlerine veda töreni

 

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