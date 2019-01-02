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Hakkari-Şırnak yolu açıldı

Dün 20 farklı bölgeye çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak yolu, ekiplerin yoğun mücadelesiyle açıldı.

AA | 02.01.2019 - 13:35..
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Dün Hakkari-Şırnak karayolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapandı. Çığ etkili kar ve tipi nedeniyle Durankaya beldesi ve Geçitli köyü yollarındaki 20 bölgeye düştü.

ÇIĞ İLE MÜCADELE

8 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma yürüttü.

Hakkari-Şırnak yolu açıldı

Akşam saatlerinde başlayan çalışmalarda karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi sabah saatlerinde yolu tamamen açmayı başardı.

3 GÜNDÜR YOĞUN YAĞIŞ VAR

Bölgede 3 günden beri etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkililerken, kar kalınlığı bölgede 50 santimetreyi buldu.

Hakkari-Şırnak yolu açıldı

Hakkari-Şırnak yolu açıldı

Hakkari-Şırnak yolu açıldı

Hakkari-Şırnak yolu açıldı

Hakkari-Şırnak yolu açıldı

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