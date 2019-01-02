Hakkari-Şırnak yolu açıldı

Karlı ve buzlu yollar çelik örümcek ile aşılacak

Cuma gününden itibaren etkili olacak kar yağışı, çarşamba gününe kadar devam edecek.

Can Akkoyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayladığı bilgilerden oluşan Atatürk’ün hayatının, sözlerinin, kitaplarının ve sevdiği şarkıların bulunduğu adeta bir mobil ansiklopediyi kullanıma sundu.

Zamanda yolculuğun ilk ve en etkili tasvirlerinden “Zaman Makinesi”, H. G. Wells’in kusursuz anlatımıyla kendine çekiyor…

Gebelik dönemi, öncesi ve sonrası eşler için fazlasıyla sıkıntı yaratabilir. Nedeni gebe kalma şansının zorlanması. Yapılmaması gerekenler arasında fazla kilodan kurtulmak birinci sırada yer alıyor.

Maddi açıdan sizi zorlamayacak, ulaşımı rahat, havası soğuk, insanları sıcak şehir. Eskişehir, benim pasaklı Venedik'im...

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.