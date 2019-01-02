Hakkari-Şırnak yolu açıldı

Dün Hakkari-Şırnak karayolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapandı. Çığ etkili kar ve tipi nedeniyle Durankaya beldesi ve Geçitli köyü yollarındaki 20 bölgeye düştü.
ÇIĞ İLE MÜCADELE
8 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma yürüttü.
Akşam saatlerinde başlayan çalışmalarda karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi sabah saatlerinde yolu tamamen açmayı başardı.
3 GÜNDÜR YOĞUN YAĞIŞ VAR
Bölgede 3 günden beri etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkililerken, kar kalınlığı bölgede 50 santimetreyi buldu.