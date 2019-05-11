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Hakkari sokaklarında Ramazan sevinci

Türkiye'de ezanın ilk okunduğu illerden biri olan Hakkari'de vatandaşlar Ramazan ayını huzur içerisinde geçiriyor.

AA | 11.05.2019 - 04:42..
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PKK'nın geçtiğimiz yıllarda yakıp yıktığı, terör estirdiği Hakkari'de o günlerden eser kalmadı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda huzur ve güven ortamının sağlandığı kentte, Ramazan'ın ilk günlerinde renkli görüntüler yaşanıyor.

Hakkari sokaklarında Ramazan sevinci

 

SOKAKLARA AKIN EDİYORLAR

İftardan sonra çarşı merkezine akın eden vatandaşlar, sahur vaktine kadar park ve bahçelerde vakit geçiriyor, çocuklar da oyun parklarında gönüllerince eğleniyor.

Hakkari sokaklarında Ramazan sevinci

Vatandaş Murat Taş, Hakkari'de insanların Ramazan ayını kendi kültürleri içerisinde güzel bir şekilde yaşadığını söyledi. Taş, ''Burada her kesimden insanlar var. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız, polis, asker, öğretmenler halkla iç içe. Bu Hakkari için güzel bir örnektir. Ramazan ayı insanları kaynaştırıyor. İnşallah bu huzurumuz, güzelliğimiz her daim olur.'' diye konuştu.

Hakkari sokaklarında Ramazan sevinci

Kentte Ramazan gecelerinin güzel geçtiğini belirten Medeni Turan ise vatandaşların gece yarılarına kadar cadde ve sokaklarda vakit geçirdiğini ifade etti.

Hakkari sokaklarında Ramazan sevinci

Hakkari sokaklarında Ramazan sevinci

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