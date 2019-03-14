Hakkari turizmde yükseliyor

Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, huzur ve güven ortamı sayesinde kış döneminin 3 ayında 30 binin üzerinde kayaksevere ev sahipliği yaptı.Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Hakkari'nin dağları, kış turizmine ev sahipliği yapıyor. Yılın 6 ayı kar örtüsü altındaki dağlar, yerli ve yabancı kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

SON 3 AYDA 30 BİN ZİYARETÇİ

Kentte 2 bin 800 rakımda bulunan kayak merkezi, kış sezonunun 3 ayında 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Kar örtüsünün en uzun süre kaldığı bölgelerden biri olan merkezde, yapımı devam eden 4'lü telesiyej, yeni pist alanları ve gelecek dönem yapımına başlanacak 100 yataklı otel ile ziyaretçi sayısının daha da artması hedefleniyor.

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