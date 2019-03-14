taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46135
Euro
6.2002
Altın
1310.16
Borsa
102196.57
Gram Altın
230.103

Hakkari turizmde yükseliyor

Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan yaylasındaki kayak merkezi kış döneminin 3 ayında 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

AA | 14.03.2019 - 01:56..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş
Hakkari turizmde yükseliyor

Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, huzur ve güven ortamı sayesinde kış döneminin 3 ayında 30 binin üzerinde kayaksevere ev sahipliği yaptı.Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Hakkari'nin dağları, kış turizmine ev sahipliği yapıyor. Yılın 6 ayı kar örtüsü altındaki dağlar, yerli ve yabancı kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Hakkari turizmde yükseliyor

SON 3 AYDA 30 BİN ZİYARETÇİ

Kentte 2 bin 800 rakımda bulunan kayak merkezi, kış sezonunun 3 ayında 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Hakkari turizmde yükseliyor

Kar örtüsünün en uzun süre kaldığı bölgelerden biri olan merkezde, yapımı devam eden 4'lü telesiyej, yeni pist alanları ve gelecek dönem yapımına başlanacak 100 yataklı otel ile ziyaretçi sayısının daha da artması hedefleniyor.

Hakkari turizmde yükseliyor

Hakkari'de terörden temizlenen dağlarda çocuklar eğlendi ARŞİV

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

31
Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

6
Ebesi mesai arkadaşı oldu

Ebesi mesai arkadaşı oldu

0
Hakkari turizmde yükseliyor

Hakkari turizmde yükseliyor

0
Barcelona çeyrek finale çıktı

Barcelona çeyrek finale çıktı

0
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı avantajlı

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı avantajlı

0
[+] Görüş bildir