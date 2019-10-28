Hakkari'de 1 kişi 20 kilo eroinle yakalandı

Hakkari'de uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Hakkari Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ''Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti'' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Valillikten yapılan açıklamada, “İlimiz merkez Pehlivan Mahallesi’nde durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada, toplamda 20 kilo 141 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.