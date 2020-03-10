Hakkari'de 102 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine, Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle ortak operasyon gerçekleştirdi.

102 KİLO 300 GRAM EROİN BULUNDU

Hakkari-Van karayolunda durdurulan tırda narkotik köpeği "Pars"la arama yapan ekipler, dorseye gizlenmiş 200 paket halinde 102 kilo 300 gram eroin ele geçirdi.

Hakkari'de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçlarından gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.