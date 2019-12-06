Hakkari'de 2 adet EYP ele geçirildi

Türkiye'nin PKK'lı teröristlere karşı operasyonları aralıksız bugün de devam etti. Yapılan operasyonlarda PKK'ya ait birçok mühimmat ele geçirildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 5 Aralık 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Celal Tepe mevkiinde uzaktan kumandalı 2 adet tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.