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Hakkari'de 2 adet EYP ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda uzaktan kumandalı 2 adet tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) yakalandı.

İHA | 06.12.2019 - 17:47..
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Türkiye'nin PKK'lı teröristlere karşı operasyonları aralıksız bugün de devam etti. Yapılan operasyonlarda PKK'ya ait birçok mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de 2 adet EYP ele geçirildi

AÇIKLAMA YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 5 Aralık 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Celal Tepe mevkiinde uzaktan kumandalı 2 adet tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.

Hakkari'de 2 adet EYP ele geçirildi

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