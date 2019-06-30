taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Hakkari'de 5 bölge özel güvelik bölgesi ilan edildi

Bölgede terörle mücadele kapsamında, vatandaşların huzur ve güvenliği için gereken önlemler alınıyor.

İHA | 30.06.2019 - 16:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

"VATANDAŞLARIMIZ MAĞDURİYET YAŞIYOR"

Açıklamada, “Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINIYOR

Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

Hakkari'de 5 bölge özel güvelik bölgesi ilan edildi

Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarında bulunan 5 bölge, 1 Temmuz 2019 günü saat 00.00.01’den 15 Temmuz 2019 günü saat 23.59.59’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamada, ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilen alanlarla ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde yer aldığı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

974
İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

599
Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

197
Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

268
Libya Türklere ait dükkanları kapatmaya başladı

Libya Türklere ait dükkanları kapatmaya başladı

255
Trump'ın kızı G20 Zirvesi'nde rezil oldu

Trump'ın kızı G20 Zirvesi'nde rezil oldu

61
Ankara’da sokak hayvanları için çalıştay düzenlendi

Ankara’da sokak hayvanları için çalıştay düzenlendi

326
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir