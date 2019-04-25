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Hakkari'de 5 metrelik karla mücadele

Yüksekova ilçesinde yoğun bir şekilde çalışan ekipler, çalışmaların 8 gündür sürdüğünü söyledi.

İHA | 25.04.2019 - 08:21..
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Hakkari'de İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki Mergezer Yaylası’nın yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.

Hakkari'de 5 metrelik karla mücadele

Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolu eskavatör yardımıyla yapıyorlar.

Hakkari'de 5 metrelik karla mücadele

15 GÜN DAHA SÜRECEK

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyorlar. 8 gündür süren çalışmanın yaklaşık 15 gün daha devam ettireceklerini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ediyorlar.

Hakkari'de 5 metrelik karla mücadele

Hakkari'de 5 metrelik karla mücadele

Hakkari'de 5 metrelik karla mücadele

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