Hakkari'nin Berçelan Yaylası bölgesinde bulunan Konak köyü yolu yaklaşık 5 metreyi aşan karla kaplandı.

İl özel idaresi ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

EKİPLER KARLA KAPLI YOLU TEMİZLEDİ

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu karla kaplı yol tekrardan ulaşıma açıldı.

Köy sakinleri, köylerinin il merkezine sadece 18 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, “Buna rağmen yolumuz sürekli kapanıyor. Hastalarımızı bazen ilkel şartlarla şehir merkezine ulaştırmaya çalışıyoruz. Konak köyü halkı olarak valimizden ricamız, kış şartlarında köyümüzle ulaşım sağlamamız için Erziki istikametinden yukarı çıkan dere yolumuzun açılmasıdır. Böylelikle insanlarımız rahatlıkla köye gidecek, ayrıca tarım ve hayvancılığı daha aktif hale getirecekler. Haliyle bu köyde ikamet eden vatandaşlarımızın yıllardır çektikleri çile bitecektir.” dedi.

Hakkari’de 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması