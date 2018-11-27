taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2399
Euro
5.9379
Altın
1221.93
Borsa
93483.14
Gram Altın
206.133

Hakkari'de 50 metrelik direğe Türk bayrağı çekildi

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şubesi tarafından kullanılan Kaletepe güvenlik noktasında bulunan, 50 metre yüksekliğindeki direğe 15x10 metre ebatlarında Türk bayrağı asıldı.

DHA | 27.11.2018 - 16:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Hakkari'de 50 metrelik direğe Türk bayrağı çekildi

Hakkari'nin her yerinden görünen ve 165 bin TL'ye mal olan, 50 metre yüksekliğindeki direğe 15x10 metre ebatlarında Türk bayrağını asmak için tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutan Vekili Metin Geyiktepe, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, vali yardımcıları İdris Koç, Mustafa Doruk, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Hakkari'de 50 metrelik direğe Türk bayrağı çekildi

"BU MÜCADELENİN SEBEBİ BU GÖKLERE ÇEKTİĞİMİZ BAYRAĞIMIZIN DALGALANIŞINI YAŞAMAK İÇİNDİR"

Törende konuşma yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, asılan Türk bayrağının Hakkari'nin her yerinden görülebileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Kaletepe'mizin zirvesinde Hakkari’nin her yerinden görülecek olan şeref nişanemizi şimdi olduğu gibi daima göklerde göreceğiz. Bu topraklar, her daim büyük bir istiklal ve istikbal mücadelesine şahitlik etmiştir. Üzerine bastığımız her bir metrekarede şehitlerimizin kanı bulunmaktadır. Bu mücadelenin sebebi işte bu göklere çektiğimiz bayrağımızın asıl dalgalanışını yaşamak içindir. Buraya kadar gelen herkese tekrar teşekkür ediyor, İstanbul’da helikopter kazasında kaybettiğimiz 4 şehidimizi anarak hepinizi selamlıyorum."

Hakkari'de 50 metrelik direğe Türk bayrağı çekildi VİDEO

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duanın ardından bayrak göndere çekildi.

Hakkari'de 50 metrelik direğe Türk bayrağı çekildi

Hakkari'de 50 metrelik direğe Türk bayrağı çekildi

Hakkari'de 50 metrelik direğe Türk bayrağı çekildi

Hakkari'de 50 metrelik direğe Türk bayrağı çekildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

153
Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

126
Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

63
AK Parti grup toplantısı

AK Parti grup toplantısı

39
Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

57
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

60
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir