Hakkari'nin her yerinden görünen ve 165 bin TL'ye mal olan, 50 metre yüksekliğindeki direğe 15x10 metre ebatlarında Türk bayrağını asmak için tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutan Vekili Metin Geyiktepe, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, vali yardımcıları İdris Koç, Mustafa Doruk, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

"BU MÜCADELENİN SEBEBİ BU GÖKLERE ÇEKTİĞİMİZ BAYRAĞIMIZIN DALGALANIŞINI YAŞAMAK İÇİNDİR"

Törende konuşma yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, asılan Türk bayrağının Hakkari'nin her yerinden görülebileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Kaletepe'mizin zirvesinde Hakkari’nin her yerinden görülecek olan şeref nişanemizi şimdi olduğu gibi daima göklerde göreceğiz. Bu topraklar, her daim büyük bir istiklal ve istikbal mücadelesine şahitlik etmiştir. Üzerine bastığımız her bir metrekarede şehitlerimizin kanı bulunmaktadır. Bu mücadelenin sebebi işte bu göklere çektiğimiz bayrağımızın asıl dalgalanışını yaşamak içindir. Buraya kadar gelen herkese tekrar teşekkür ediyor, İstanbul’da helikopter kazasında kaybettiğimiz 4 şehidimizi anarak hepinizi selamlıyorum."

Hakkari'de 50 metrelik direğe Türk bayrağı çekildi VİDEO

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duanın ardından bayrak göndere çekildi.









