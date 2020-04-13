Hakkari'de 54 kilo 200 gram uyuşturucuya el konuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

54 KİLO 200 GRAM UYUŞRUCU BULUNDU

Narkotik köpeği "Ayzek"in de kullanıldığı operasyonda evde arama yapan ekipler, 38 paket halinde 41 kilo 600 gram eroin buldu.

Ayrıca, ilçede şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği "Pars" ile yaptıkları aramada 22 parça halinde 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.