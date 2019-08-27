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Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

'Kıran Operasyonu' kapsamında Şemdinli'de 8 teröristin bulunduğu bölgeye önce F-16 ile hava harekatı yapıldı. Ardından asker kara harekatı ile bir bir etkisiz hale getirdi. O anlar kayda alındı.

DHA | 27.08.2019 - 10:10..
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Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor.

Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran Operasyonu' kapsamında terör örgütü mensupları bir bir avlanıyor.

İHA TESPİT ETTİ, F-16 VURDU

24-25 Ağustos'ta Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgesinde jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan operarasyonda, insansız hava araçlarının (İHA) tespit ettiği bir grup teröriste, F-16 savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

Hava operasyonunun ardından kara harekatına başlandı.

Şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon İZLE

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlerin bulunduğu bölgede operasyon düzenleyen askerler, 8 teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Jandarma, 8 teröristin ele geçrildiği çatışma görüntülerini de basınla paylaştı.

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

GAZETECİLER MÜHİMMATLARI ÇEKTİ

Çatışmanın yaşandığı bölgeye götürülen gazeteciler, ele geçirilen silah ve mühimmatları görüntüledi. Bölgede teröristlere ait 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 5 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar, 1 AT-4 tanksavar füzesi, 8 el bombası, 3 telsiz, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok sayıda pil ve kablo, 8 elektrikli fünye, 2 akım ölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

2 SİVİLİN KANI YERDE KALMADI

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü 'Kıran Operasyonu'nda, PKK’lı teröristlerce 23 Temmuz Zirvintepe üs bölgesi ve 18 Ağustos Çatalca Kelebek üs bölgesine sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlhami Çevik ve Sezer Sönmez’in kanı yerde kalmadığı belirtildi.

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

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