taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2844
Euro
5.989
Altın
1223.11
Borsa
93003.27
Gram Altın
207.853

Hakkari’de aşiret usulü öğretmenler günü

Jirki aşireti mensubu Kırıkdağ köyü muhtarı Necmi Adıyaman, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenleri evinde ağırladı.

İHA | 25.11.2018 - 00:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Hakkari’de aşiret usulü öğretmenler günü

Kırıkdağ köy muhtarı Necmi Adıyaman, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Şehit Yarbay Mesut Kuru İlköğretim Okulu öğretmenlerine yönelik verdiği yemeğe Jirki Aşireti liderleri Tahir Adıyaman, Mehmet Adıyaman, Zap Karakolu Komutanı Başçavuş Caner Gencer ve öğretmenler katıldı. Aşiret liderleri öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.

Hakkari’de aşiret usulü öğretmenler günü

Okul Müdürü Nazmi Üce ise, bütün öğretmenler adına muhtar Necmi Adıyaman’a teşekkür ederek bu ince davranışından dolayı teşekkür etti.

Hakkari’de aşiret usulü öğretmenler günü

Muhtar Adıyaman’ın öğretmenler adına hazırladığı yaş pastayı kesmesinin ardından yemek programı sona erdi.

Hakkari’de aşiret usulü öğretmenler günü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari’de aşiret usulü öğretmenler günü

Hakkari’de aşiret usulü öğretmenler günü

37
Amazon ormanlarında son 10 yılın en büyük kaybı yaşandı

Amazon ormanlarında son 10 yılın en büyük kaybı yaşandı

19
Karamollaoğlu: Bu ülkede yaşayan herkes şükretmeli

Karamollaoğlu: Bu ülkede yaşayan herkes şükretmeli

26
Sulama kanalına düşen çocukları vatandaşlar kurtardı

Sulama kanalına düşen çocukları vatandaşlar kurtardı

6
Boko Haram Nijer'de 16 genç kızı kaçırdı

Boko Haram Nijer'de 16 genç kızı kaçırdı

4
Selimiye Camisi 2019'da restore edilecek

Selimiye Camisi 2019'da restore edilecek

3
Öğrencileriyle yemek artıklarını hayvanla dağıtıyor

Öğrencileriyle yemek artıklarını hayvanla dağıtıyor

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir