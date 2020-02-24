Annesi tarafından reddedilen kuzuya annelik yapıyor

1 Silahlı hırsızı süpürgeyle kovaladı Polonya'da yüzü maskeli, silahlı soyguncu, girdiği bir dükkanı soymak istedi. Dükkan sahibi, hırsızı süpürgeyle kovaladı.

2 İzmir’de silahlı soygun girişimi Bir markete girerek silahlı soygun yapmak isteyen hırsız, kasiyer tarafından engellendi. Silahlı soygun girişimi ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

3 Türk sinemasının gişe kaygıları masaya yatırıldı Anne ben gazeteci miyim? platformu, Türk sinemasının, ana akım ve bağımsız sinema çerçevesinde bugününü, dünya koşulları ile değerlendirerek olumlu ve olumsuz yönleri ile ele aldı.

4 Hakkari'de bir hasta atlı kızakla ambulansa yetiştirildi Yüksekova'da hastalanan bir kişi, atlı kızakla 13 kilometre taşındı. Hastaneye kaldırılan kadın, anjiyo yapılmak üzere Van'a sevk edildi.

5 Alman ırkçının öldürdüğü 9 kişi çiçeklerle anıldı Hanaulular, Almanya’da Alman ırkçı Tobias Rathjen’in öldürdüğü 4’ü Türk 9 kişi için bir araya geldi.

6 18 aylık midilli, business class'ta uçtu ABD'de 18 aylık Fred adlı bir at, ilk kez bindiği uçağın business class bölümünde yolculuk yaptı. Fred'in koltuğu 2 bin dolara mal oldu.