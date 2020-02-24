taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1572
Euro
6.6633
Altın
1676.14
Borsa
114140.52
Gram Altın
331.357
Bitcoin
60497.59

Hakkari'de bir hasta atlı kızakla ambulansa yetiştirildi

Yüksekova'da hastalanan bir kişi, atlı kızakla 13 kilometre taşındı. Hastaneye kaldırılan kadın, anjiyo yapılmak üzere Van'a sevk edildi.

İHA | 24.02.2020 - 16:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, günlerdir yoğun kar yağışından dolayı birçok yol ulaşıma kapandı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Yukarı Güveç köyünde yaşayan Zübeyde Kılıçak aniden fenalaştı.

Hakkari'de bir hasta atlı kızakla ambulansa yetiştirildi

ATLI KIZAKLA TAŞIDILAR

Karla kapalı olan yolun açılmasının uzun zaman almasından dolayı köylüler, 13 kilometre boyunca at takılan kızakla hastayı, ana yolda bekleyen ambulansa yetiştirdiler.

Yüksekova’da hastayı atlı kızakla 13 kilometre taşıdılar

Hakkari'de bir hasta atlı kızakla ambulansa yetiştirildi

KAPANAN YOL AÇILMAYA BAŞLADI

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıcak, yapılan ilk müdahale sonrası anjiyo için Van’a sevk edildi.

Karla mücadele ekipleri ise kapanan yolu açmaya başladı.

Hakkari'de bir hasta atlı kızakla ambulansa yetiştirildi

İlginizi Çekebilir
İzmir’de silahlı soygun girişimi
Bir markete girerek silahlı soygun yapmak isteyen hırsız, kasiyer tarafından engellendi. Silahlı soygun girişimi ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
İran'da koronavirüs nedeniyle türbelere gitmeyin uyarısı
Koronavirüs ölümlerinin artmasının ardından İran Sağlık Bakanı, türbelere gidilmemesini istedi. Mollalar bu uyarıya kızgın.
Mersin'de tırın altında kalan motosiklet sürücüsü öldü
Erdemli ilçesinde, tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklete çarptı. Kaza sonrası tırın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.
Hırsız anne, kucağında bebeğiyle emniyete gedi
Adana'da, hırsızlık suçundan 38 kaydı olan Yeter U., hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 dosyadan aranan Kader T. ile 3 kişi yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
136
Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi
Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi
281
Can Yaman, yine İtalya'da
Can Yaman, yine İtalya'da
130
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
249
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 50'ye yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 50'ye yükseldi
221
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
576
Ersun Yanal: İstifam söz konusu değil
Ersun Yanal: İstifam söz konusu değil
238
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir