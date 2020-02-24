Hakkari'de bir hasta atlı kızakla ambulansa yetiştirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, günlerdir yoğun kar yağışından dolayı birçok yol ulaşıma kapandı.
İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Yukarı Güveç köyünde yaşayan Zübeyde Kılıçak aniden fenalaştı.
ATLI KIZAKLA TAŞIDILAR
Karla kapalı olan yolun açılmasının uzun zaman almasından dolayı köylüler, 13 kilometre boyunca at takılan kızakla hastayı, ana yolda bekleyen ambulansa yetiştirdiler.
Yüksekova’da hastayı atlı kızakla 13 kilometre taşıdılar
KAPANAN YOL AÇILMAYA BAŞLADI
Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıcak, yapılan ilk müdahale sonrası anjiyo için Van’a sevk edildi.
Karla mücadele ekipleri ise kapanan yolu açmaya başladı.