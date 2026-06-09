Hakkari'de cansız bedeni bulunan Hamide Çiftçi'nin kayıplara karışan eşi yakalandı
Hakkari'de evinin bodrum katında cansız bedeni bulunan Hamide Çiftçi'nin ortadan kaybolan eşi L. Çiftçi aranıyordu. L. Çiftçi yakalandı.
Hakkari'de Bağlar Mahallesi'nde afet konutlarında oturan Hamide Çiftçi ile eşi L. Çiftçi'ye ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Başlatılan arama çalışması sonucunda Hamide Çiftçi'nin cansız bedeni, dün oturdukları apartmanın bodrum katında bulundu.
EŞİ HAKKINDA ARAMA KARARI ÇIKARTILDI
Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Hamide Çiftçi'nin, ortadan kaybolan eşi L. Çiftçi, soruşturma kapsamında şüpheli olarak aranmaya başladı.
YAKALANDI
L. Çiftçi, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Emniyet'teki ifade ve sorgu işlemleri devam eden şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.