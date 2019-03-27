Hakkari’de çığ ve selle mücadelede zorlu mesai

Hakkari merkez Ördekli köy yoluna düşen çığları temizleyen karayolları ekipleri, zor şartlar altındaki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

KARA KIŞ GÜNLERLE MÜCADELE EDİLİYOR

Bir taraftan kendi sorumluluklarındaki köy yollarında karla mücadele çalışması yapan karayolları ekipleri, diğer taraftan ise Hakkari-Van karayoluna inen sel ve toprak kaymaları ile mücadele ediyor.

İş makineleri operatörleri Serkan ve Resul Değirmenci, Ördekli köy yolunda yaptıkları karla mücadele çalışmalarının yanı sıra Hakkari-Van karayoluna inen selle mücadele ettiklerini ifade ettiler.





