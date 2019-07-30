Hakkari'de çoban olan İranlı

Son dönemlerde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan ve bu nedenle iş imkanının kısıtlı olduğu İran'da birçok vatandaş ülkelerini terk ediyor.

3 AYDIR KÖYDE ÇOBANLIK YAPIYOR

İran'dan Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyüne gelen Nevayi, 3 aydır gece gündüz çalışıyor ve bin 300 koyuna bakıyor.

ÇOK ZOR BİR İŞ

Nevayi, “Ben İranlıyım. İş imkanı olmadığı için mecburen Yüksekova’ya gelerek çobanlık yapıyorum. Köy halkı çok iyidir. Her gün ayrı ev bana yemek getiriyor. İnan çok zor bir iş, çünkü gece gündüz yayladasın.” dedi.

2 AY SONRA İRAN'A GERİ DÖNECEK

Kardeşinin de yanında çalıştığını, ancak kayalıklarda düşerek yaralandığı için istirahat ettiğini ifade eden Nevayi, “Türkiye’yi çok sevdik, çok iyi bir devlet. Huzur içinde iş yapabiliyorsun. 2 ay daha buradayım ve tekrar İran’a gideceğim.” diye konuştu.