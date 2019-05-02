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Hakkari’de çok sayıda mühimmat bulundu

Yüksekova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, çok sayıda mühimmat ele geçirildi .

İHA | 02.05.2019 - 21:39..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu, terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruluyor.

Son olarak örgüte ait mühimmatlar ele geçirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Uluyol Mahallesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 35 adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 15 adet roketatar mühimmatı, 13 adet roketatar sevk fişeği, 15 adet havan mühimmatı tapası, 150 adet havan mühimmatı barut hakkı ve 300 gram gübre ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Hakkari’de çok sayıda mühimmat bulundu

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