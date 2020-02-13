Hakkari'de donmak üzere olan sahipsiz at kurtarıldı

Hakkari'nin Bercelan Yaylası'nda, sahipsiz bir atın mahsur kaldığı ve donmak üzere olduğu bilgisine ulaşan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Kar nedeniyle araçların ilerleyemediği bölgeye yürüyerek ulaşan ekipler, hareket etmekte zorlanan atı brandanın üzerinde sürükleyerek yola taşıdı.

ARTIK SAHİPSİZ DEĞİL

Burada müdahale edilen at, Osman Cindioğlu isimli bir vatandaş tarafından sahiplenildi. Veteriner Hekim Fatih Çiftçi ise Cindioğlu'na teşekkür ederek, atın tedavisine ahırda devam edeceklerini söyledi.