taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0481
Euro
6.5868
Altın
1574.67
Borsa
120203.12
Gram Altın
306.1
Bitcoin
62170.06

Hakkari'de donmak üzere olan sahipsiz at kurtarıldı

Bercelan Yaylası'nda donmak üzere olan at belediye ekiplerince kurtarılırken, bir vatandaş ise yaralı atı sahiplendi.

AA | 13.02.2020 - 11:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hakkari'nin Bercelan Yaylası'nda, sahipsiz bir atın mahsur kaldığı ve donmak üzere olduğu bilgisine ulaşan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Kar nedeniyle araçların ilerleyemediği bölgeye yürüyerek ulaşan ekipler, hareket etmekte zorlanan atı brandanın üzerinde sürükleyerek yola taşıdı.

Hakkari'de donmak üzere olan sahipsiz at kurtarıldı

ARTIK SAHİPSİZ DEĞİL

Burada müdahale edilen at, Osman Cindioğlu isimli bir vatandaş tarafından sahiplenildi. Veteriner Hekim Fatih Çiftçi ise Cindioğlu'na teşekkür ederek, atın tedavisine ahırda devam edeceklerini söyledi.

Hakkari'de donmak üzere olan sahipsiz at kurtarıldı

Hakkari'de donmak üzere olan sahipsiz at kurtarıldı

İlginizi Çekebilir
Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Ömerli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri, Hazine'ye devredilecek.
Sultangazi'de ehliyetsiz sürücü, çocuğa çarptı
Yoldan çıkan ehliyetsiz kadın sürücünün kullandığı araç, kaldırımda duran bir çocuğa çarptı. Duvarla otomobil arasına sıkışan çocuğu, vatandaşlar kurtardı.
'Kapan-6 Zori''de 10 sığınak imha edildi
Diyarbakır ve Batman kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda, teröristlerin kullandığı 10 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi, 830 kilogram esrar ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor
Ruslar İdlib'e giden Türk konvoyunu izliyor
137
Çin'de Sosyal Kredi Sistemi dönemi başlıyor
Çin'de Sosyal Kredi Sistemi dönemi başlıyor
85
Erol Bulut: Tarih yazdık
Erol Bulut: Tarih yazdık
67
Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması
Bakan Pakdemirli'den çamaşır sulu döner açıklaması
66
Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin 27 gözaltı kararı
Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin 27 gözaltı kararı
55
Netanyahu seçim öncesi Araplarla yakınlaşma çabasında
Netanyahu seçim öncesi Araplarla yakınlaşma çabasında
26
Jeffrey: Desteğimiz Türkiye'ye
Jeffrey: Desteğimiz Türkiye'ye
107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir