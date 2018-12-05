taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3244
Euro
6.0426
Altın
1237.51
Borsa
93970.16
Gram Altın
212.197

Hakkari'de elektrik arızası için verilen mücadele

VEDAŞ ekipleri, Hakkari'de kar yağışı ve tipiye rağmen meydana gelen arızaları gidermek için yoğun çaba sarfediyor.

İHA | 05.12.2018 - 18:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yoğun kar ve tipiye rağmen bütün engelleri aşarak kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan bin 200 rakımlı Durankaya beldesindeki Şivekür Tepesi’ne çıkan Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi  (VEDAŞ) ekibi, doğa koşullarına meydan okudu.

ZOR ANLAR YAŞADILAR

Durankaya beldesi ile Geçitli köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için yola koyulan VEDAŞ ekibi, yer yer tipi ve fırtınaya yakalandı. Kopan yüksek gelirim hatlarını bulup onarmaya çalışan ekipler, yer yer zor anlar yaşadılar. Kopan iletkenleri tespit ederek onarmaya çalışan VEDAŞ ekibinin bölgedeki çalışmaları halen sürdürüyor.

Hakkari'de elektrik arızası için verilen mücadele



Hakkari'de elektrik arızası için verilen mücadele



Hakkari'de elektrik arızası için verilen mücadele

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı

229
AB'den dolara karşı hamle

AB'den dolara karşı hamle

76
ABD eski başkanı Bush'un köpeği yas tuttu

ABD eski başkanı Bush'un köpeği yas tuttu

243
Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

178
Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar

Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar

136
Irak'tan Ceyhan'a petrol ticareti başladı

Irak'tan Ceyhan'a petrol ticareti başladı

65
Süper Lig'de VAR'sız puan durumu

Süper Lig'de VAR'sız puan durumu

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir