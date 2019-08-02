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Pençe Harekatı gazisi alkışlarla karşılandı

Mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür'ü, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çok sayıda vatandaş ve protokol üyeleri karşıladı.

AA | 02.08.2019 - 18:12..
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Tekirdağ Saray 41'inci Komando Tugay Komutan Yardımcılığında görev yapan ve geçici görev ile Hakkari Derecik 3'üncü Komando Tabur Komutanlığına giden Uzman Onbaşı Cür, 20 Temmuz'da teröristler tarafından döşenen mayına basarak yaralanmıştı.

İKİ BACAĞINI DA KAYBETTİ

Van Bölge Hastanesi'ne, buradan da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cür, iki bacağını da kaybetti.

Pençe Harekatı gazisi alkışlarla karşılandı

BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

Tedavisinin ardından Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan baba ocağına ambulansla getirilen gazi Cür'ü, burada çok sayıda vatandaş ve protokol üyeleri karşıladı. Gazi Tarık Cür'ü karşılama törenine, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Kapaklı Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram ve vatandaşlar katıldı.Pençe Harekatı gazisi alkışlarla karşılandı

Pençe Harekatı gazisi alkışlarla karşılandı

Pençe Harekatı gazisi alkışlarla karşılandı

Pençe Harekatı gazisi alkışlarla karşılandı

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