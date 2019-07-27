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Hakkari’de ikna edilen 1 terörist teslim oldu

Derecik İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek teslim olan teröristin, terör örgütüne 2015 yılında katıldığı ortaya çıktı.

İHA | 27.07.2019 - 14:33..
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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

3 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ CEZASI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, “Bu kapsamda 27 Temmuz 2019 günü ikna çalışmaları sonucu 1 bölücü terör örgütü mensubu Derecik İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2015 yılında katıldığı ve hakkında 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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