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Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

Hakkari'de polis ekiplerinin operasyon sonucunda kaçak malzemeler ele geçirildi.

İHA | 03.12.2018 - 18:34..
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Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirilirken operasyonların ara vermeden devam edileceği açıklandı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

1 ŞAHIS TUTUKLANDI

Açıklamada, “26 Kasım ile 3 Aralık 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 600 litre akaryakıt, 615 adet cep telefonu, 115 adet pipo tütünü, 86 kilogram çay, 17 kilogram nargile tütünü, 123 kilogram dökme çay, 128 çift ayakkabı ele geçirilmiştir. 15 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmış olup, 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” açıklamasında bulunuldu.

Hakkari’de kaçakçılık operasyonu

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