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Hakkari'de kapanan yol yüzünden hastaneye götürülemedi

Yüksekova, ilçesinde kapanan yol hastaneye ulaşımı engelledi.

AA | 08.12.2018 - 10:43..
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İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kandilli köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası 62 yaşındaki Ramazan Erdil, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Hakkari'de kapanan yol yüzünden hastaneye götürülemedi

YOL BEŞ SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA AÇILDI

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, kardan kapalı yolu yaklaşık beş saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

Ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları hastayı sedyeyle ambulansa taşıdı. Erdil, Yüksekova Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari'de kapanan yol yüzünden hastaneye götürülemedi


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