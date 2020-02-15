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Hakkari'de kar, iş makinesinin boyunu aştı

Kar yağışı nedeniyle 24 köy ve 95 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolu açmak için ekipler büyük bir mücadele sergiledi.

AA | 15.02.2020 - 13:35..
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Hakkari'de kar, iş makinesinin boyunu aştı

Hakkari ve çevresinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari'de kar, iş makinesinin boyunu aştı -1

Kar kalınlığının merkezde 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi aştığı kentte merkeze bağlı 6 köy, 21 mezra, Yüksekova'da 3 köy, 15 mezra, Şemdinli'de 12 köy, 49 mezra, Çukurca'da 3 köy, 7 mezra, Derecik'te ise 3 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de kar, iş makinesinin boyunu aştı -2

KAR KALINLIĞI İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI

Yolları açmak için kent genelinde yoğun bir çalışma yürüten ekipler, en büyük sıkıntıyı ise Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyü ve bağlı mezralarında yaşadı. Çığ ve rüzgarın etkili olduğu bölgede, kar kalınlığı zaman zaman kar mücadelesi yapan iş makinalarının boyunu aştı.

Hakkari'de kar, iş makinesinin boyunu aştı İZLE

Hakkari'de kar, iş makinesinin boyunu aştı -3

Hakkari'de kar, iş makinesinin boyunu aştı -4

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