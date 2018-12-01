Hakkari’de kar nedeniyle 6 köye ulaşım yapılamıyor

Hakkari’de Hava şartlarını olumsuz etkileyen şiddetli kar yağışı 6 köy, 25 mezra yolunu ulaşıma kapadı.

KAR YAĞIŞI GİTTİKÇE ARTIYOR

Sabah saatlerinde belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışan belediye ekipleri, buzlanmaya karşı yollara tuzlama işlemi uyguluyor.

YOLLARI TEMİZLEME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, saat 19.00 itibarı ile etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 3 köy, 13 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 3 köy, 12 mezra yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı.

Yetkililer, kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadelenin devam ettiğini söyledi.