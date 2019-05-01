Hakkari'de kardan tüneller açtılar

Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir arasında yer alan tarihi Frig Vadisi'nin cazibe merkezi Emre Gölü'nün son misafirleri olan pelikanlar, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

Frigya'nın yeni konukları Pelikanlar oldu

Kars Tren Garı'ndan yük almak için bekletilen tır yandı.

Edirne'de pony shetland cinsi minik atların 1 aylık tayları, Sarayiçi'ni ziyaret edenlerin ilgi odağı oluyor.

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'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor

İlkbaharda Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında ''ağlayan gelin'' adı verilen ters laleler, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle eşsiz bir görüntü oluşturuyor.