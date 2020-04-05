Hakkari'de kavga eden 11 kişiye para cezası kesildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Akçalı Köyü yolunda bulunan akaryakıt istasyonuna araçlarıyla gelen iki kişi, alışveriş yapmak için markete girdi.

MASKE TAKMALARI İÇİN UYARI YAPILINCA TARTIŞMA ÇIKTI

Bu sırada görevliler, gelen müşterileri maske takmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine akaryakıt istasyonu çalışanları ile iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

TOPLAM 34 BİN 650 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler, kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına alırken, koronavirüs salgını nedeniyle 'Sosyal mesafe'ye uymadıkları için de her birine 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde bir benzin istasyonunda çıkan kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafeye riayet etmemekten dolayı Hıfzısıhha Kanunu 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL ceza kesilmiştir."dedi.





BAKAN SOYLU VALİYİ TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Yüksekova ilçesinde yaşanan olayla Twitter hesabında açıklama yaptı. Bakan Soylu "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Valimizi tebrik ederim" paylaşımında bulundu.



