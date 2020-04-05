taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Hakkari'de kavga eden 11 kişiye para cezası kesildi

Hakkari'de kavga eden 11 kişilik gruba sosyal mesafe tedbirine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hakkari'de kavga eden 11 kişiye para cezası kesildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Akçalı Köyü yolunda bulunan akaryakıt istasyonuna araçlarıyla gelen iki kişi, alışveriş yapmak için markete girdi.

MASKE TAKMALARI İÇİN UYARI YAPILINCA TARTIŞMA ÇIKTI

Bu sırada görevliler, gelen müşterileri maske takmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine akaryakıt istasyonu çalışanları ile iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

TOPLAM 34 BİN 650 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler, kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına alırken, koronavirüs salgını nedeniyle 'Sosyal mesafe'ye uymadıkları için de her birine 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde bir benzin istasyonunda çıkan kavgaya karışan 11 kişiye sosyal mesafeye riayet etmemekten dolayı Hıfzısıhha Kanunu 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL ceza kesilmiştir."dedi.

Hakkari'de kavga eden 11 kişiye para cezası kesildi


BAKAN SOYLU VALİYİ TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Yüksekova ilçesinde yaşanan olayla Twitter hesabında açıklama yaptı. Bakan Soylu "Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Valimizi tebrik ederim" paylaşımında bulundu.

Hakkari'de kavga eden 11 kişiye para cezası kesildi


İlginizi Çekebilir
Sakarya'da kıraathanede oyun oynayanlara para cezası
Sakarya'da koronavirüs tedbirlerine uymayarak kıraathanede oyun oynayan 11 kişiye idari para cezası uygulandı.
Düzce'de evinin balkonundan DJ performansı gerçekleştirdi
Düzce'de bir DJ evinin balkonundan kaldığı sitenin sakinlerine DJ performansı sergiledi. Site sakinleri çalınan şarkılara evlerinin balkonlarından ve ortak yaşam alanlarından eşlik etti.
PTT ücretsiz maske dağıtımı yapacak
PTT, başvuruda bulunan vatandaşlara haftada 1 paket olmak üzere ücretsiz maske göndereceğini açıkladı.
Türk bilim insanı koronavirüsü izole etti
Prof. Dr. Özkul, koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk aşaması olan virüs izolasyonunu gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
469
PTT ücretsiz maske dağıtımı yapacak
PTT ücretsiz maske dağıtımı yapacak
503
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
321
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
61
Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil
Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil
999
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
227
Sosyal medyada devlete küfür eden provokatör gözaltında
Sosyal medyada devlete küfür eden provokatör gözaltında
707
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir