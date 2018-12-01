Hakkari'de kayaların kapattığı yol açıldı

Zeytinburnu’nda Kırgızistan uyruklu hizmetçi bir kadın, temizliğe gittiği evi soydu. Evden 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saat çalan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

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Hegemonya nedir

Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal ve ekonomik egemenliği anlamına gelen hegemonya, daha çok burjuvazi değerlerine göre işleyen kültürel ve ideolojik bir metot olarak anlaşılıyor.