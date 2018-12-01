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Hakkari'de kayaların kapattığı yol açıldı

Hakkari'de şiddetli yağış nedeniyle dağdan kopan dev kayaların kapattığı yolda, ekiplerin çalışmalarıyla tekrar trafik akılı sağlandı.

AA | 01.12.2018 - 13:09..
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kardan veya selin oluşturduğu tahribatla kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

DAĞDAN KOPAN KAYALAR YOLU KAPATTI

Hakkari'de şiddetli yağış nedeniyle kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Depin mevkisi yakınlarında dağdan kopan dev kaya parçaları yolu kapattı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri, iş makineleri ile kayaları kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

Hakkari'de kayaların kapattığı yol açıldı

VAN DA AYNI

Van'da aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Başkale ilçesinde 20, Bahçesaray ilçesinde de 3 yerleşim birimine yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçiti'nde kar nedeniyle zaman zaman kapanan yol, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince ulaşıma açıldı.

Hakkari'de kayaların kapattığı yol açıldı

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari, Bitlis, Muş ve Van'ın güneyinde kuvvetli yağış beklendiğinden, muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

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