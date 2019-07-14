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Hakkari'de kaybolan 3 çocuktan acı haber

Dilimli Barajı'nda kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğun cesedine ulaşıldı.

İHA | 14.07.2019 - 11:00..
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde serinlemek için girdikleri Dilimli Barajı'nda kaybolan 2'si kardeş 3 çocuk kaybolmuştu.

Baraj kenarından sabaha kadar ayrılmayan aile ve akrabalarına, sabahın ilk ışıklarıyla ilçeden destek olmak için baraja gelmişlerdi.Hakkari'de kaybolan 3 çocuktan acı haber

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Serinlemek için baraja giren yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu gölde boğularak can verdi. Kaybolan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cansız bedenlerine bugün ulaşıldı.

Hakkari'de kaybolan 3 çocuktan acı haber

Hakkari'de kaybolan 3 çocuktan acı haber
Hakkari'de kaybolan 3 çocuktan acı haber
Hakkari'de kaybolan 3 çocuktan acı haber
Hakkari'de kaybolan 3 çocuktan acı haber
Hakkari'de kaybolan 3 çocuktan acı haber

 

 

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