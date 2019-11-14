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Hakkari'de kesintisiz elektrik için çalışmalar sürüyor

VEDAŞ ekipleri, vatandaşların elektriksiz kalmaması için yoğun mesai harcıyor.

AA | 14.11.2019 - 14:13..
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Hakkari'de kesintisiz elektrik için çalışmalar sürüyor

Hakkari-Çukurca karayolundaki Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınında sağanak sonucu debisi yükselen Zap suyunun zarar verdiği enerji nakil hattının, yenilenmesi için çalışmalar yapılıyor.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLMEDİ

Bu kapsamda da Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, coğrafi zorluklara aldırış etmeden çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Hakkari'de kesintisiz elektrik için çalışmalar sürüyor

ZORLU COĞRAFİ KOŞULLAR

VEDAŞ ekipleri, Hakkari'de vatandaşın enerji sıkıntısı yaşamaması için zorlu coğrafya koşullarına rağmen yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, kırsal alanda yaşanan elektrik arızalarını gidermek, devrilen ya da zarar gören direklerin yerine yenisini dikmek ve hasar gören nakil hatlarını onarmak için geceyi gündüze katıyor.

Hakkari'de kesintisiz elektrik için çalışmalar sürüyor

Hakkari'de kesintisiz elektrik için çalışmalar sürüyor VİDEO

NAKİL HATTI YENİLENDİ

İş makinelerinin desteğiyle çalışan yüklenici firma ve VEDAŞ ekipleri bölgeye yeni direk dikerek, nakil hattını bugün yeniledi.

Hakkari'de kesintisiz elektrik için çalışmalar sürüyor

AÇIKLAMA YAPILDI

VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada, vatandaşların kesintisiz enerji almaları için zor şartlara rağmen çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yüklenici firma çalışanı Yılmaz Şahin de zorlu arazi şartları nedeniyle paletli kepçe ile Zap suyundan geçmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Geçen yıl suyun debisinin artması nedeniyle beton direğimiz yıkılmıştı. 2 gün boyunca direk dikme işimiz sürdü ve enerji nakil hattını çektik." dedi.

Hakkari'de kesintisiz elektrik için çalışmalar sürüyor

Hakkari'de kesintisiz elektrik için çalışmalar sürüyor

Hakkari'de kesintisiz elektrik için çalışmalar sürüyor

Hakkari'de kesintisiz elektrik için çalışmalar sürüyor

Hakkari'de kesintisiz elektrik için çalışmalar sürüyor

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