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Hakkari'de köpekler 18 keçiyi telef etti

Başıboş köpekler girdikleri ahırda 18 keçiyi telef etti, 20 keçi de yaralandı.

AA | 25.05.2019 - 18:52..
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde Kerem Öğmen ile Eyüp Deniz'e ait ahıra giren başıboş köpekler, ahırdaki keçilere saldırdı.

Köpeklerin havlama seslerinin ardından dışarıya çıkan hayvan sahipleri, söz konusu köpekleri taş ve sopalarla ahırdan uzaklaştırdı. Küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırda, köpeklerin saldırısına maruz kalan 18 keçi telef olurken, 20 keçi ise yaralandı.

Hakkari'de köpekler 18 keçiyi telef etti


20 HAYVANIN TEDAVİSİ YAPILDI

Hayvan sahipleri, yaralanan keçileri için Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan'a haber verdi. Veteriner Kaçan, yaralanan 20 hayvanın dikiş ve gerekli tedavilerini gerçekleştirdi.

Hayvan sahipleri, başıboş sokak köpeklerinin sayısının gün geçtikçe çoğalmasından dolayı artık büyük korkuyla dışarı çıkar hale geldiklerini söyledi. Hayvancılık ile geçimlerini sürdüren hayvan sahiplerinden Kerem Öğmen, ”Akşama kadar çobanlık yapıyoruz. Gece saatlerinde köpekler ahıra girip 18 hayvanımızı telef etti. 20 hayvanımız yaralandı. Yetkililerden telef olan hayvanlarımız için yardım talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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