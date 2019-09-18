Hakkari'de müşterilerden bıçak parası alan doktor

Hakkari Devlet Hastanesi'nde 2 yıldır plastik cerrahi uzmanı olarak çalışan Azerbaycan uyruklu Op. Dr. Elnara Mammadova, iddiaya göre bazı hastalardan çeşitli miktarlarda bıçak parası istedi.
BİN 500 TL PARA TOPLADI
Hasta yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Mammadova hakkında soruşturma başlatan Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Mammadova'yı hasta yakınlarından seri numaraları belirli 1.500 TL'yi alırken suçüstü yakaladı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Mammadova, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklanıp Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.