Hakkari'de öğretmen ve öğrencilerin kitap seferberliği

Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, öğrenci ve velilerine kitap sevgisi aşılamak için yaklaşık iki ay önce çalışma başlattı.

Öğretmenler her hafta misafir oldukları bir aile ile yaklaşık bir saat kitap okuyor ve okumanın faydalarını anlatıyor.

OKUMA YAZMA BİLMEYENE SESLİ KİTAP

Okuma yazma bilmeyen yaşlılar için de sesli okuma gerçekleştiriliyor. Eğitim yılı sonuna kadar sürdürülmesi planlanan etkinliğe 3 öğretmen katılıyor.

"AMACIMIZ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK"

Ardından aile üyeleri ile okudukları kitap üzerine tartıştıklarını belirtenokul müdürü Kenan Canan, "Kitap okumanın topluma faydalı olduğunu düşünüyoruz. Hane halkından da olumlu tepkiler alıyoruz. Şu ana kadar dokuz hanede bunu gerçekleştirdik. Özellikle gençleri kitap okumaya yönlendirmek, bu alışkanlığı beldenin geneline yaymak istiyoruz." dedi.



